VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tayvan liderinden Çin'e çağrı! Askeri maceraperestlik çözüm değil
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Mali'de askeri cunta, ECOWAS'a 5 yıllık geçiş dönemi teklif etti
PCR test sonucu negatif çıktı
Almanya'da tahrip edilen Müslüman mezarlığında anma programı düzenlendi
"Seçimler hukuki sorunlar nedeniyle zamanında yapılamadı"
Erzincan ve Van'ın 3 ilçesinde okullar yarın tatil edildi
Sudan polisi, sivil yönetim için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericileri dağıttı
2020'de Avrupa'da İslamofobi artış gösterdi
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Yeni vaka sayısı 33 bin 520
Türk Silahlı Kuvvetlerini 'Gezgin' konuşturacak
Rus savaş uçağı İdlib'de su dağıtım istasyonunu bombaladı
İran yurt dışından Kovid-19 aşısı alımını durdurdu
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Güney Afrika parlamento binasında yangın çıktı
Omicron hava trafiğini etkiledi! İptal edilen uçuş sayısı 4 bin 700'e ulaştı
Fransa'da günlük Kovid-19 vakaları art arda dört gün 200 binin üstünde
Dikkat çeken Borsa İstanbul tahmini: BIST 100 endeksi 3000 puanı görebilir
Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi
Şimdi de gözlerde virüs salgını!
Bakan Karaismailoğlu: 406 tarihi köprüyü kültür mirasına kazandırdık
Hamas: İsrail Gazze'ye saldırarak suç dosyasını kabartıyor
02 Ocak 2022 Pazar 23:20:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 23:20:00

Tayvan liderinden Çin'e çağrı! Askeri maceraperestlik çözüm değil

Kaynak: AA

ABONE OL

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'in, ülkesine karşı güç kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Tayvan Merkezi Haber Ajansındaki (CNA) habere göre, Tayvan lideri Tsai, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı.

Tsai, Tayvan'ın, Çin'in baskısına boyun eğmeyeceğini ve askeri yöntemlere başvurulmasının, iki taraf arasındaki farklılıkları çözmek için bir seçenek olmadığını vurguladı.

Çin'in, Tayvan'a karşı güç kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Tsai, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı koruyarak bölgesel gerginliklerin azaltılabileceğini kaydetti.

Tsai Ing-wen, "askeri maceraperestliğin" çözüm olmadığını belirtti.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine, Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek, bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Pekin, Tayvan'ı diplomatik olarak tanıyan ülkelerle ilişkilerini donduruyor.

Etiketler : tayvan çin tayvan lideri
Yeni yaşa kayak sürprizi

Yeni yaşa kayak sürprizi
‘İki Şafak Arasında' gösterim

‘İki Şafak Arasında' gösterim
Unkapanı'nı Bollywood bekliyordum

Unkapanı'nı Bollywood bekliyordum
Boomeranglar videodan yapılacak

Boomeranglar videodan yapılacak
Bozayılar Sarıçam'da kış uykusuna yattı

Bozayılar Sarıçam'da kış uykusuna yattı
En büyük şans

En büyük şans
72'lik çılgın dadaş gençlere taş çıkartıyor

72'lik çılgın dadaş gençlere taş çıkartıyor
'Meşhur olduk ama aç dolandık'

'Meşhur olduk ama aç dolandık'
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER