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10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:31:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:31:00

Tayvan, Çin'e ait 36 savaş uçağı ve 10 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi

Kaynak: AA

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Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı tatbikatların tamamlandığını duyururken, Tayvan Savunma Bakanlığı gün içinde 36 savaş uçağı ve 10 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, yerel saatle 17.00 (TSİ 10.00) itibarıyla 36 savaş uçağı ve 10 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 17'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğunun belirlendiği, 9 SU-30, 8 J-11 savaş uçağının boğazı ikiye ayıran itibari "orta çizgiyi" geçtiği aktarıldı.

Bakanlık, Pelosi'nin Ada'yı ziyaret ettiği 3 Ağustos'ta 27, ziyaretin ardından tatbikatların başladığı 4 Ağustos'ta ise 22 Çin savaş uçağının Tayvan çevresinde görüldüğünü, aynı gün Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın "kara suları" olarak gördüğü bölgeye düştüğünü bildirmişti.

Ayrıca 5 Ağustos'ta 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin, 6 Ağustos'ta ise 20 uçak ve 14 geminin, 7 Ağustos'ta 66 uçak ve 14 geminin, 8 Ağustos'ta 39 uçak ve 13 geminin, 9 Ağustos'ta ise 45 uçak ve 10 geminin Ada çevresinde görüldüğü duyurulmuştu.

Çin'in 4-7 Ağustos'ta düzenleyeceğini açıkladığı tatbikatlar, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı alanlar, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.

Tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava ve deniz güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi 7 Ağustos'u izleyen gece saatlerinde dolmasına rağmen, Çin ordusu tatbikatları 9 ve 10 Ağustos'ta da sürdürdüğünü açıklamıştı.

TATBİKATLARIN SONA ERDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şi Yi, yaptığı açıklamada, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyurmuştu.

Tatbikatlardaki görevlerin başarıyla tamamlandığı, ordunun müşterek muharebe kabiliyetinin etkin şekilde test edildiğini aktaran Sözcü Şi, Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetini düzenli sürdüreceklerini vurguladı.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI'NIN ZİYARETİ

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin, 2-3 Ağustos'taki ziyaretin ardından Ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Etiketler : tayvan çin savaş uçağı
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