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Tayvan, Çin'e ait 30 savaş uçağı ve 5 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
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15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:20:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:20:00

Tayvan, Çin'e ait 30 savaş uçağı ve 5 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi

Kaynak: AA

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Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığındaki ABD Kongre heyetinin Tayvan'a ziyaretinin ardından Çin'e ait savaş uçakları ve gemilerin Ada çevresinde görüldüğü bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, yerel saatle 17.00 (TSİ 12.00) itibarıyla, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 30 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, uçaklardan 15'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğu belirtildi.

Hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği ifade edilen açıklamada, "PLA'yı askeri tatbikat duyurusuyla bölgedeki barış ve istikrarı tehlikeye attığı için kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çin ordusu, ABD Kongre heyetinin Tayvan'ı ziyaretinin ardından Ada çevresinde "askeri devriye faaliyeti ve tatbikat" başlattığını duyurmuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şi Yi, "Tayvan çevresinde müşterek muhabere hazırlık devriyesi ve gerçek muharebe tatbikatı yapacaklarını" bildirmişti.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien de ziyaretin, ABD'nin Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı bozmaktaki rolünü ortaya koyduğunu belirterek "PLA'nın Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasındaki müşterek tatbikat ve eğitimleri, ABD-Tayvan suç birliğine ve provokasyonuna kararlı bir tepkidir." ifadelerini kullanmıştı.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ

Senatör Markey öncülüğündeki 5 kişilik Kongre heyeti, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile gerilime yol açan Tayvan ziyaretinden 12 gün sonra dün gece Ada'ya gelmişti. Heyet, bugün Ada'daki hükümetin lideri Tsai Ing-wen ile görüşmüştü.

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyeti, 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmişti. Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı.

6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Etiketler : tayvan çin savaş uçağı
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