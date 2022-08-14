VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Müslümansa dinlensin: Yunan siyasetçiye tepki yağdı
İran'dan bıçaklı saldırgana tebrik!
ABD ile Çin'in kazara çatışma olasılığı var
Başkan Erdoğan'dan kardeşlik vurgusu
Bu parayı almak mümkün!
İki ülke PKK/YPG için ajanlarını sahaya sürdü!
29 savaş uçağı ve 6 gemi Ada çevresinde!
Evde otururken de güneş koruyucu sürülmeli
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 14 Ağustos
Sağlık deposu Antep fıstığı
Sürekli açlık hissi bazı hastalıkları gizliyor olabilir
Sevgisiz kalan çocuk yetişkinlikte ailesini ihmal ediyor
Damar tıkanıklığında etkili çözüm: Koroner bypass ameliyatı
İstanbul için saat verildi
Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te bir çocuğu kaçırdı
Nijerya'da silahlı saldırı: 13 kişi öldü
Hamburg'da polis gösteri yapan çevrecilere biber gazı kullandı
Avusturya'da göçmenleri taşıyan araç polisten kaçarken kaza yaptı: 3 ölü
Macaristan'da 'Türk Kurultayı' rüzgarı esti
Bakan Koca: Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter
Pakistan'da bombalı saldırı: 3 ölü
'8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz'
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı
Bakan Akar: 35 bin 656 terörist etkisiz hale getirildi
14 Ağustos 2022 Pazar 07:00:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 09:47:00

Tayvan: Çin'e ait 29 savaş uçağı ve 6 gemi Ada çevresinde

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin bölgede başlattığı kriz zirveye çıktı. Çin'e ait 29 savaş uçağı ve 6 geminin Tayvan çevresinde görüldüğü belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Çin'e ait 29 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ada çevresinde görülen uçaklardan 13'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesinin (ADIZ) güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar yapmıştı. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu.

Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Etiketler : Tayvan Savunma Bakanlığı tayvan abd çin
Yakışıklı listesinin zirvesine Alp oturdu

Yakışıklı listesinin zirvesine Alp oturdu
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Eşini görememekten dert yandı

Eşini görememekten dert yandı
İkilinin mesafe sorunu

İkilinin mesafe sorunu
Şarkılarımı bilen söylesin

Şarkılarımı bilen söylesin
Psikoloji kitapları oyunculuğa faydalı

Psikoloji kitapları oyunculuğa faydalı
Aşıklar gecesi

Aşıklar gecesi
Ege'de Zeynep Bastık rüzgarı

Ege'de Zeynep Bastık rüzgarı
Buruk kutlama

Buruk kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes