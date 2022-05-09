Tayvan açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
Tayvan'ın doğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Merkezi İklim Bürosundan (CWB) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 02.23'te meydana gelen ve merkez üssü Ada'nın doğusundaki Hualien şehrinin 89,5 kilometre doğusu olan deprem, 27,5 kilometre derinlikte kaydedildi.
Can veya mal kaybının olmadığı deprem sonrası dev dalga uyarısı yapılmadı.
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