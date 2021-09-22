"Tarihin Sıfır Noktası" BM'nin bahçesinde

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasına ilişkin paylaşımda bulundu.



"Tarihin Sıfır Noktası" olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir örneği, New York'taki BM binasının bahçesinde sergilenmeye başladı.

Güzel haberi Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Şanlıurfa'da yer alan ve 'Tarihin Sıfır Noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir sureti, New York'taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı.

Ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun. "

Başkan Erdoğan, paylaşımında dikilitaş replikasını ziyaretinde çekilen fotoğrafa da yer verdi.