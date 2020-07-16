Tarihin en büyük dolandırıcılığı: Birçok ünlü kişi ve kurumun hesabı hacklendi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Twitter'da son dakika gelişmesi... Twitter'da ünlülerin hesaplarına siber saldırı düzenlendi. Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Kim Kardashian, Jeff Bezos, Joe Biden gibi kişi ve firmaların resmi hesapları ele geçirildi. Hesaplardan Bitcoin çekilişi linkleri paylaşılarak söz konusu linklere tıklanılması istendi. Yüzbinlerce dolarlık vurgun yapıldı...

TWİTTER'DA BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI

Teknoloji, siyaset ve magazin dünyasının en önemli isimlerine yönelik yapılan siber saldırı sonrası bütün gözler Twitter'a çevrildi. Hesaplardan Bitcoin linkleri paylaşılarak takipçilerden linklere tıklamaları ve yardım yapmaları istendi.

Ele geçirilen hesaplardan yapılan paylaşımlarda anonim bir Bitcoin adresinin bilgisi verilerek söz konusu adrese para gönderilmesi istendi. Bu paylaşımların birçoğunda, belirtilen Bitcoin adresine gönderilen her 1000 dolar için 2 bin dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi. Dakikalar içinde yüzbinlerce dolarlık vurgun yapıldı.

TWİTTER ÖNLEM ALAMADI

İddiaya göre hackerlar aslında hesapları değil Twitter'ın işletim panelini hackledi. Bu sayede sadece birkaç kişiye değil milyonlarca hesabı hacklemiş oldu. Bunun üzerine Twitter'ın güvenirliği büyük ölçüde zedelenirken sosyal medya platformu Twitter borsada da büyük değer kaybetti.

TWİTTER'DAN 'HACKLENME' AÇIKLAMASI

Twitter konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada sorunun henüz neden kaynaklandığını bulamadıkları ortaya çıktı. Bu arada sosyal medyada ve çeşitli platformlarda, ''Önümüzdeki günlerde Twitter'ı güvenilirliği ciddi anlamda tartışılacak'' yorumları yapıldı.