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30 Ocak 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 10:30:00

Tarihi Türkiye itirafı: Hiçbir şey elde edemedik

Kaynak: Star.com.tr

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ABD'nin EastMed kararı sonrası Atina hükümetini eleştiren Yunan basını, Türkiye karşıtı anlaşmalarla Yunanistan'ın hiçbir şey elde edemediğini yazdı.

ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesinin ardından Yunan basını, "Dış politika tam bir çıkmazda" başlıklı analiz yazısıyla Atina hükümetini topa tuttu.

EastMed'in teknik ve finansal olarak zor olduğu ifade edilen analiz yazısında, "Dış politikamızda kral gerçekten çıplak. EastMed, buzdağının sadece görünen kısmı. EastMed'in çöküşü, çelişkili ve maksimalist duruşlar üzerine kurulu "Türkiye" politikamızın çıkmaza girdiğini gösteriyor" denildi.

"TÜRKİYE KARŞITI ANLAŞMALARLA HİÇBİR ŞEY ELDE EDEMEDİK"

Türkiye karşıtı anlaşmalarla Yunanistan'ın hiçbir şey elde edemediğine vurgu yapıldı.

Haberde şu ifadeler yer aldı;

"Ankara'nın Moskova ile iş birliğini ilerletmesi Amerika'ya katılmamız için altın bir fırsat olduğunu düşündük. Kendimizi "en sadık müttefik" ilan ettik ve Washington'la ikili askeri ilişkilerimizi geliştirerek, onu Rus karşıtı haçlı seferinde "gelişmiş bir ileri karakol" haline getirdik. Ama ABD için asıl meselenin Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasını engellemek olduğu görüldü. Şimdi ise Rusya ile olası bir çatışmanın ön saflarında yer alma tehlikesiyle karşı karşıyayız"

Türkiye ile giriştiği jeopolitik rekabet nedeniyle Fransa'nın desteğini aldıklarını belirten Yunan basını, "Ancak Afrika'daki Fransız politikasının çöküşü, sömürge geçmişine özlem duyan bir orta güce, askeri olarak ne kadar güvenebileceğimizin bir göstergesidir. Ve kesinlikle hiçbir Fransız cumhurbaşkanı, çocuklarını Yunanistan için ölüme göndermez" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ DIŞLAMA STRATEJİMİZ BAŞARISIZLIĞA MAHKÛMDUR"

Bölgedeki barış için Türkiye ile doğrudan diyalog kurmaktan başka hiçbir yolun olmadığını yazan Yunan basını, "Bunu inkar edenler macera peşinde koşuyorlar. Olası bir çatışma bizim için felaket olur. Türkiye'yi tecrit etme, kuşatma, Akdeniz'den dışlama stratejimiz başarısızlığa mahkûmdur. Türkiye her yönden bizden daha fazla ağırlığa sahip ve bu nedenle Yunan-Türk çatışmasında üçüncü bir taraf pek de bizden yana olmayacak. Bunca yıldır stratejimiz açıkçası işe yaramadı" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : ABD TÜRKİYE YUNANİSTAN
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