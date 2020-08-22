Tarihi 'müjde' sonrası paniğe kapıldılar! Fransa'da Akdeniz korkusu
Kaynak: IHA
Başkan Erdoğan'ın dün müjdesini verdiği Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunması Fransa'da ses getirdi. Haberlerde bulunan gaz kuyusunu “mega doğalgaz yatağı” olarak ifade eden Fransız basını Türkiye'nin Akdeniz'deki çalışmalarına dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlediği basın toplantısında "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi" diyerek 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Fransız basınında da ses getirdi. Haberlerinde “Türkiye, en büyük doğal gaz keşfini yaptı” diyen Fransız basını sık sık Türkiye’nin Akdeniz’deki çalışmalarına da değindi. Fransız basını, bulunan doğal gazın 2023 yılında işletimine başlanılmak istenildiğinin altını çizdi.
BFM haber sitesi “Erdoğan, Akdeniz’de önemli bir doğalgaz yatağı bulunduğunu duyurdu” diyerek haberi hatalı başlıkla verdi.
Türkiye’nin Akdeniz’deki aramaların daha sıkılaşacağını ifade eden Capital dergisi de işletim tarihi olarak 2023 yılına dikkat çekti ve Türkiye’nin enerji bağımlılığı olduğunu vurgulayıp bulunan gaz kuyusunu “mega doğalgaz yatağı” olarak tanımladı.
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