Tarihi geri sayım başladı! Dünyanın gözü burada
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Temmuz 2020'de Mars'a gönderdiği Perseverance (Azim) adlı uzay aracı yedi aylık yolculuğunu tamamlamak üzere...
Dünyanın merakla beklediği iniş gerçekleşiyor. NASA'nın 30 Temmuz 2020'de Mars'a gönderdiği Perseverance, yolculuğunu tamamlıyor.
Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance, "Başka bir gezegende hayat var mı?" sorusunun yanıtını arayacak.
TSİ 23.55'te Mars'a iniş yapması beklenen NASA'nın uzay aracının görüntüleri, canlı yayınla tüm dünyaya sunuluyor.
İSMİ 13 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİDEN GELİYOR
Mars'a gönderilen Perseverance'ın adı, Virginia'da araca isim vermek için açılan kompozisyon yarışmasını kazanan 13 yaşındaki Alexander Mather adlı bir öğrenciden geliyor.
#Canlı: NASA tarafından Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance uzay aracı, Mars yüzeyine iniş yapıyor https://t.co/zfpwJ5MkXa— AA Canlı (@AACanli) February 18, 2021
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