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16 Aralık 2020 Çarşamba 09:55:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 09:56:00

Tarih açıklandı: İnsansız uçaklar geliyor

Kaynak: AA

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ABD Hava Kuvvetleri insansız uçak projesi kapsamında üç şirketle 77,8 milyon dolarlık anlaşma açıkladı. 2021 mayıs ayında teslim edileceği belirtilen insansız uçakların temmuz ayından itibaren ise deneme uçuşlarına başlanacağı ifade edildi.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Komutanlık, 24 ay içinde "Skyborg" programı kapsamında prototip üretmeleri için, Boeing ile 25 milyon 748 bin 180 dolar, General Atomics Aeronautical Systems ile 14 milyon 317 bin 933 dolar ve Kratos Unmanned Aerial Systems ile 37 milyon 771 bin 577 dolarlık anlaşma imzaladı.

DENEME UÇUŞLARINA BAŞLANACAK

Açıklamada, ilk uçakların gelecek yıl mayıs ayında teslim edileceği ve temmuz ayından itibaren ise deneme uçuşlarına başlanacağı ifade edildi.

Denemelerde, uçağın insanlı uçaklarla uçuş kabiliyetinin yanı sıra yapay zeka pilotaj sistemlerinin de test edileceği belirtildi.

GELECEĞE YÖNELİK ÜÇ PROGRAMDAN BİRİ

Skyborg programı, ABD Hava Kuvvetlerinin geleceğe yönelik yüksek teknoloji eksenli üç programından biri olarak biliniyor.

Savaş pilotları ile kol uçuşu yapabilecek şekilde geliştirilen ve yerden kumanda edilmeden yapay zeka pilotu ile uçacak olan bu otonom sistemlerin, tehlikeli hava operasyonlarında kullanılması hedefleniyor.

Etiketler : ABD İNSANSIZ UÇAK Kratos Unmanned Aerial Systems
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