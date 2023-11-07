Tansiyon yükseliyor: İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı
Kaynak: AA
İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneydeki Sur kenti üzerinde alçak uçuş yaptı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal ederek ülkenin iç kesimlerine kadar girdi.
Savaş uçakları Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesi üzerinde bir müddet alçak uçuş gerçekleştirdi.
İsrail savaş uçakları ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti semalarında da alçaktan uçtu.
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