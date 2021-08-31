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31 Ağustos 2021 Salı 11:02:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 11:02:00

Taliban'ın üst düzey yetkilisi: Gönlümüz Türkiye ile bir atıyor

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Türkiye'den ülkenin yeniden imarı konusunda destek isteyen Taliban'ın üst düzey yetkililerinden Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı Hacı Molla Fakir, 'Gönlümüz Türkiye ile bir atıyor. Türkleri seviyoruz” dedi.

Taliban'ın üst düzey yetkililerinden Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı Hacı Molla Fakir, Yeni Şafak'a konuştu. Havaalanı çevresinden sorumlu Taliban komutanı, havaalanının tamamının kontrolleri altında olmadığını, yabancı güçler tamamen terk ettikten sonra 2 gün içinde havaalanının tamamında kontrolü sağlayacaklarını söyledi. Röportaj esnasında havaalanında bir patlama meydana geldi. Kontrolleri altındaki noktalarda sorun yaşanmadığını, havaalanının güvenliğini sağlayacak güçte olduklarını ifade eden Taliban komutanı, havaalanındaki benzer patlamaların, yabancı güçlerin terk ettikleri alana zarar vermesinden kaynaklandığı bilgisini verdi: "Kendileri hasar verip gidiyor. Sahip oldukları alanları yakıyorlar ya da patlatıp zarar veriyor, öyle gidiyorlar."

GÖNLÜMÜZ TÜRKİYE İLE

Havaalanını kimin işleteceği konusunda da açıklama yapan Fakir, ilk etapta kendi personelleriyle ilerleyeceklerini, daha sonra kardeş ülkelerle ilişkilere başlayacaklarını kaydetti. Türkiye'den ülkenin yeniden imarı konusunda destek isteyen Taliban komutanı, "Gönlümüz Türkiye ile bir atıyor. Türkleri seviyoruz" dedi. Türk askeriyle hiç karşı karşıya gelmediklerinin altını çizen Fakir, Mehmetçiğin Afganistan'a çok hizmetleri olduğunu söyledi.

HERKES ÖZGÜRCE YAŞAYABİLİR

Hacı Molla Fakir, Taliban'ın kadınlara kötü muamelede bulunduğu ve sakalsız erkeklere dahi müdahale ettiğine yönelik soruya şu cevabı verdi: "Bunlar düşmanların propagandaları. Kötülemek için yapıyorlar. Hiçbir hakikati yok. İnsanlar özgür bir şekilde yaşayabilirler."

Etiketler : Hacı Molla Fakir Taliban afganistan Uyuşturucuyla Mücadele
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