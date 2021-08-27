Taliban'ın terörle imtihanı

Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından tahliyelerle gündeme gelen Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6 büyük patlama yaşandı. İlk patlama akşam saatlerinde, bir teröristin tahliye bekleyen Batılıların kaldığı The Baron Hotel'in dışında canlı bomba saldırısıyla gerçekleşti. "İntihar saldırısı" açıklaması yapan Pentagon, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 ABD askerinin de yaralandığını açıkladı. Taliban da saldırıda 13 kişinin öldüğünü belirterek saldırıyı kınadı.

DEAŞ ÜSTLENDİ

Akşam'ın haberine göre, Rusya saldırıda 2 askerini kaybettiğini açıkladı. Kısa süre sonra ikinci saldırı gerçekleşti. Binlerce insanın günlerdir tahliye umuduyla beklediği Kabil Havalimanı'nın Abbey Kapısı yakınlarında bombalı araç infilak ettirildi. Bu saldırının da şoku atlatılmadan başkent Kabil'de 4 büyük patlama daha yaşandı. Kabil'de tam anlamıyla kaos yaşandı. Afgan sağlık yetkilileri, 60'tan fazla can kaybının olduğunu, 150'den fazla yaralanın bulunduğunu açıkladı. ABD ve Taliban, saldırıları terör örgütü DEAŞ'a bağlı Horasan grubunun düzenlediğini belirtti. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, ilk patlamanın ardından yaptığı açıklamada saldırıyı "güçlü bir şekilde" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirdi. İlk açıklamada yaralı ABD askerlerinin olduğunu duyuran Pentagon, diğer saldırıların ardından yaptığı açıklamada ise hayatını kaybeden ABD askerlerinin olduğunu belirtti, ancak sayı vermedi. ABD medyasına göre, 12 ABD askeri patlamalarda hayatını kaybetti. DEAŞ, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla saldırıları üstlendi.

ANKARA: BİRLİĞİMİZDE HASAR YOK, KINIYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı, "Birliğimizde bir hasar, zayiat yok" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı da "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklaması yaptı.

BİDEN ÖZEL ODAYA GEÇTİ

Kabil'deki patlamalar Beyaz Saray'ı ve ABD Başkanı Joe Biden'ı alarma geçirdi. Başkan Biden günlük programını değiştirdi. Beyaz Saray yetkilileri, patlama haberinin ardından Biden'ın özel durumlarda toplanılan Durum Odası'na (Situation Room) geçtiğini, yerel saatle 11.30'da (TSİ 18.30) İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yapacağı görüşmenin bugüne ertelendiğini aktardı.