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24 Ağustos 2021 Salı 11:14:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 11:14:00

Taliban'ın ABD zırhlılarıyla ilgili planı deşifre oldu!

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Afganistan'da son gelen görüntülerde Taliban'ın ABD silahlarıyla ilgili planı deşifre oldu. Taliban'ın maddi kaynak oluşturmak için ABD zırhlılarını sınıra naklettiği ortaya çıktı.

Dünya, günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmeleri konuşuyor. Zira Taliban 10 gün içinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi ve ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü sağladı. Kabil'deki tahliye faaliyetleri sürerken, ABD'nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban'ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdiği tahmin ediliyordu.

TALİBAN MADDİ KAYNAK İÇİN ABD ZIRHLILARINI SATIYOR

Hürriyet'in haberine göre; Taliban'ın bu silahlar ile ne yapacağı günlerdir tartışılıyor, konu ile ilgili pek çok senaryo üzerinde duruluyordu. Bölgeden gelen son görüntüler ile Taliban'ın planı deşifre oldu. Söz konusu görüntülerde onlarca ABD zırhlısının satılmak üzere sınıra nakledildiği görülüyor. Uzmanlar Taliban'ın maddi kaynak yaratmak için bu adımı attığının altını çizdi.

TALİBAN ÇOK SAYIDA SİLAHI İHRAÇ EDİYOR

Konu ile ilgili The Mirror gazetesine açıklamalarda bulunan adı açıklanmayan bir kaynak 'Taliban'ın artık kaçan Afgan Ordusu'ndan arta kalan ve Amerikalılar tarafından kendilerine bağışlanan o kadar çok silahı var ki, şimdi onları ihraç ediyorlar' dedi.

TALİBAN'IN ELİNDE HANGİ SİLAHLAR VAR?

ABD basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde. Taliban'ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban'ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Öte yandan Taliban'ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı. Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil'den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan'da olduğu bildirildi.

Etiketler : taliban afganistan abd zırhlı araçlar
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