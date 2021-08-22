VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
22 Ağustos 2021 Pazar 12:01:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 14:32:00

Taliban'dan Rusya aracılığıyla Pencşir Vadisi'ndeki 'isyancılarla' anlaşma teklifi

ABONE OL

Rus büyükelçi Jirnov, Taliban'ın ele geçiremediği tek vilayet olan Pençşir için direnişçilerle siyasi diyaloğun kurulmasına yardım etmesini istediğini söyledi.

YouTube kanalında yayınlanan Solovyov Live isimli programa katılan Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban'ın Moskova'dan Pençşir Vadisi'ndeki direnişçilerle siyasi diyaloğun kurulmasına yardım etmesini istediğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre; Jirnov, bugün itibariyle Taliban'ın kontrolünde olmayan tek bölgenin Pençşir vilayeti olduğunu belirterek, "Bugün, Rusya'nın Afganistan'da farklı siyasi güçler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu bilen Taliban'ın siyasi ofisinden üst düzey bir temsilci, elçiliğimizi ziyaret ederek, Pençşir'e siyasi bir mesaj iletmemizi istedi" dedi.

Büyükelçi, mesajın içeriğiyle ilgili olarak şunları paylaştı:

"Taliban temsilcisi Pençşir'e şunları iletmemizi istedi: Taliban şu ana kadar Pençşir'e güç kullanarak girmek için tek bir girişimde bile bulunmadı. Taliban, çözüm için barışçıl bir yol bulmayı, örneğin siyasi bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyor. Taliban, kan dökülmesini değil, sorunun diyalog yoluyla çözülmesini istiyor."

Büyükelçi ayrıca, Taliban'a karşı verdiği mücadele ile tanınan ünlü komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Amrullah Salih'in Pençşir'deki direnişe liderlik ettiğini ve batılı ülkelerden direniş savaşçılarına silah yardımı yapmalarını talep ettiğini kaydetti.

Etiketler : Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov taliban rusya moskova yardım Pençşir Vadisi
Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım
Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı
Baran artık aileden

Baran artık aileden
İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor
Erçel'i duygulandıran anne sorusu

Erçel'i duygulandıran anne sorusu
Los Angeles'ta klip çekti

Los Angeles'ta klip çekti
Kıskançlık muhabbeti sıkmış

Kıskançlık muhabbeti sıkmış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER