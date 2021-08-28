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Kadın sağlık çalışanlarına işlerinize dönün çağrısı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:00:00

Taliban'dan kadın sağlık çalışanlarına işlerinize dönün çağrısı

Kaynak: AA

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Taliban'ın, Afganistan'da kadın sağlık çalışanlarına işlerine geri dönmeleri çağrısında bulunduğu bildirildi.

Taliban Sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık personelinin görevlerine devam etmeye çağırıldığını açıkladı.

Mücahid, paylaşımında, yeni yönetimin, kadın sağlık çalışanlarının işlerine devam etmeleriyle ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayarak "Sağlık Bakanlığı, illerdeki ve başkentteki tüm kadın çalışanları işlerine devam etmeleri konusunda bilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Mücahid, Afganistan'daki kadınların ülkede güvenliğin tam anlamıyla sağlanıncaya kadar kadınlara evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunmuş ancak bu durumun "geçici bir prosedür" olduğunu söylemişti.

Afganistan'da Taliban'ın kadınların özgürlüklerinde kısıtlamalara gideceğine dair endişelerle ilgili ise Mücahid, yeni yönetimin kamudaki kadın çalışanların işlerine dönmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini duyurmuştu.

Etiketler : taliban afganistan sağlık çalışanları kadın
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