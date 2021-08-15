Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladığını duyurmasının ardından Kabil'de binlerce sivil kenti terk etmek için harekete geçti

KABİL'DE 'KAÇIŞ' TRAFİĞİ

Sosyal medyada yer alan görüntülerde şehrin neredeyse her bölgesinde trafiğin kilitlendiği görüldü.

RUSYA'DAN BM ADIMI

Rusya ise Afganistan'la ilgili acil Birleşmiş Milletler toplantısının planlandığını söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkedeki son durum ile ilgili başkanlık sarayında ADB ve NATO yetkilileri ile ilgili görüşmeler yürüttüğü de gelen bilgiler arasında

'DURUM KONTROL ALTINDA'

Afganistan Cumhurbaşkanlığı ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Kabil'in birkaç noktasında silah sesi duyulduğu, güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına aldığı bilgisine yer verdi.