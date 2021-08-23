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Taliban'dan beklenen hamle! Pencşir için harekete geçtiler
23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:43:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:43:00

Taliban'dan beklenen hamle! Pencşir için harekete geçtiler

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Geçtiğimiz Pazar günü başkent Kabil'e giren Taliban 20 yıl sonra Afganistan'ın kontrolünü fiilen ele geçirirken ülkedeki direniş hareketi Pencşir vilayetinde toplanmış durumda. Taliban ise 'Direnişin son kalesi' olarak anılan bölge için düğmeye bastı.

Dünya günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

Bölgeden gelen haberlere her saat bir yenisi eklenirken, Taliban'a karşı başlatılan direniş hareketi ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Taliban karşıtı koalisyonun toplandığı, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir için Taliban'dan açıklama geldi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Taliban, 'yüzlerce savaşçısının', Afganistan'ın henüz grup tarafından kontrol edilmeyen birkaç bölgesinden biri olan Pençşir Vadisi'ne gittiğini söyledi.

Taliban, Arapça Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İslam Emirliği'ne bağlı yüzlerce Mücahid, yerel devlet yetkililerinin bölgeyi barışçıl bir şekilde teslim etmeyi reddetmesinin ardından, onu kontrol etmek için Pençşir eyaletine doğru ilerliyor' dedi.

Buradaki direniş hareketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih ve 'Pencşir Aslanı' olarak anılan Ahmed Şah Mesud'un 32 yaşındaki oğlu Ahmed Mesud yönetiyor.

Yönetimi fiilen Taliban'a kaptıran Afganistan hükümetinin son emrinin pek çok ağır silahın bu vilayete taşınması olduğu belirtiliyor.

Bölgeden gelen son görüntülerde vilayette hükümete ait helikopterlerin olduğu ve ağır silahlı direnişçilerin kentin güvenliğini sağladığı görülüyor.

Aynı görüntülerde Afgan Güvenlik Güçlerine ait Humvee tipi silahlı askeri ciplerin vilayetteki stadyumun önüne toplandığı görülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin fitilini geçtiğimiz günlerde ateşlemişti.

Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Salih, Pencşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu.

Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söylemiş ve savaşacağına söz vermişti. Salih Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. ASLA.'

Etiketler : TALİBAN AFGANİSTAN Amrullah Salih Pencşir vilayeti
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