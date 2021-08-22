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22 Ağustos 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 08:53:00

Taliban'a şans tanımaya hazırlar

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Çin, bir kez daha Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'la çalışmaya hazır olduğunu açıkladı. Taliban da Çin'i ükeye yatırım yapmaya çağırdı. Almanya ve Fransa ise Taliban ile müzakereyi işaret etti.

Afganistan'da 20 yıl sonra yönetimi tekrar ele alan Taliban örgütüne şimdiye kadar en sıcak kucağı açan Çin yönetimi önceki gün, Afganistan'da yeni ve meşru bir hükümet kurulana kadar Taliban'ı meşru bir otorite olarak görmeyeceğini ama örgütle çalışmaya hazır olduğunu da duyurdu. Bunun üzerine Çin Merkezi Televizyonu'na konuşan Taliban sözcülerinden Suheyl Şahin, Afganistan'ın yeniden imarının önemine vurgu yaparak, "Çin, dev ekonomisi ve kapasitesiyle büyük bir ülke. Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir" dedi.

ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞABİLİRİZ

AB ülkelerinden de benzer açıklamalar geldi. Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmenin ardından basın açıklaması düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Taliban'ın ülkeyi kontrol altına alması üzücüdür. Ancak bu bir gerçek. Talibanla müzakere etmeye çalışmalıyız" dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Afganistan için "bir çözüm bulmak" adına Taliban'la birlikte çalışabileceğini söyledi.

HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Taliban hükümet kurma çalışmalarına başladı. 2001 yılından beri sürgünde olan Taliban'ın kurucularından ve Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader, Afgan hükümetinin kurulması görüşmelerine katılmak için dün sabah Kabil'e geldi. Taliban'ın lider kadrosundan Hakkani grubu üyesi Halil Hakkani de Kabil'de halkı selamladı. ABD, El Kaide bağlantıları olan Taliban lideri Hakkani'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.

AB: Resmi olarak tanımak yok

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'dan tahliye edilen ve çoğunluğunu AB ile iş birliğinde bulunanların oluşturduğu Afganların bekletildiği Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssünü ziyaret etti. Von der Leyen, yaptığı açıklamada "Taliban ile siyasi temasımız yok, Taliban'ı tanımıyoruz. Onlarla operatif temasımız var." dedi. Michel de "Afganistan'da istediğimiz insan haklarını savunmak" dedi.

Etiketler : Çin yönetimi AFGANİSTAN TALİBAN Pedro Sanchez AB
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