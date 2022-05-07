Afganistan'dan kadınlara 'örtünme' zorunluluğu

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07 Mayıs 2022 Cumartesi 18:15:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 18:15:00

Taliban yönetimi açıkladı... Kadınlara 'örtünme' zorunluluğu getirildi

Kaynak: AA

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Afganistan'daki Taliban yönetimi kadınlardan "örtünme" için çarşaf ya da burka giymelerini istedi.

Afganistan'daki Taliban geçici hükümeti kadınlara "örtünme" zorunluluğu getirirken, çarşaf ya da burka giyebileceklerini açıkladı.

Taliban geçici hükümetinin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni kurallar çerçevesinde yetişkin kadınların "örtünmesinin" zorunlu kılındığı ilan edildi.

Açıklamaya göre, kadınlar ya Afgan geleneklerinden biri olan burka ya da vücutlarını tamamen örten siyah çarşaf giyecek.

Siyah çarşaf giyen kadınlar kendilerine namahrem olan biriyle karşılaştığında yüzlerini örtecek ve sadece gözleri açık kalabilecek.

Kurallara riayet etmeyenlerin aile reisleri önce uyarılacak; uyarıya aldırış edilmemesi halinde aile reisine 3 gün hapis cezası yaptırımı uygulanacak.

3 günlük hapis cezasına rağmen ailedeki yetişkin kadının "örtünmemesi" durumunda aile reisi mahkemeye çıkartılacak.

Açıklamada, mahkeme faslında ne tür bir yargılama yapılacağı ya da ceza verileceği ise henüz belirsiz.

Taliban yönetiminin duyurduğu yeni kurallar uyarınca, devlet dairelerinde çalışan "örtünmeyen" kadınlar işten çıkartılacak.

"Örtünmeyen" kadınlarla birinci derece yakınlığı olan memurlar ise açığa alınacak.

Taliban'ın Bilgi ve Kültür Bakanlığında düzenlenen törende konuşan geçici hükümetin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakan Vekili Mevlevi Halid Hanefi de kararı savunarak, "Biz kız kardeşlerimizin haysiyet ve güvenlik içinde yaşamalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Taliban yönetimi daha önce orta öğrenim çağındaki kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınması, üniversitelerde ders günlerinin cinsiyete göre ayrılması ve kızların bir yakınları olmadan uzun yolculuklara çıkmaması gibi uygulamalar getirmişti.

Etiketler : taliban afganistan kadın örtünme
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