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10 Ekim 2020 Cumartesi 23:58:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 00:17:00

Taliban Sözcüsü: Umarız seçimleri Trump kazanır

Kaynak: AA

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek, "Umuyoruz o, seçimleri kazanır ve Afganistan'daki Amerikan askeri varlığını sona erdirir." dedi.

ABD ile Taliban arasında müzakereler devam ederken Amerikan CBS kanalına telefonla bir mülakat veren Taliban Sözcüsü Mücahit, Trump'ın seçimleri kazanmasını istediklerini söyledi.

Mücahit, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin, "Umuyoruz o (Trump) seçimleri kazanır ve Afganistan'daki Amerikan askeri varlığını sona erdirir." yorumunu yaptı.

CBS News'e konuşan bir başka Taliban yetkilisi de "Trump'ın Kovid-19 olduğunu duyduğumuzda onun sağlığı için endişe ettik, ancak şu anda iyiye gidiyor gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Trump'ın seçim kampanya direktörü Tim Murtaugh ise Taliban'ın desteğini reddettiklerini ve Trump'ın Amerikan çıkarlarını her durumda koruyacağını kaydetti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp hastanede tedavi gördükten sonra pazartesi günü Beyaz Saray'a dönen Trump, önceki gün Twitter hesabından Afganistan'daki son duruma ilişkin bir açıklama yapmıştı.

ABD Başkanı, "Afganistan'da görevine devam eden az sayıdaki cesur askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray'da 10 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Trump, "Kısa süre içinde Afganistan'daki asker sayımızı 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da kısa sürede 2 bine indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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