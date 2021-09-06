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06 Eylül 2021 Pazartesi 09:26:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 09:26:00

Taliban sözcüsü: Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik

Kaynak: AA

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pencşir'de silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi'nin yenilgiye uğratıldığını ve Pençşir vilayetinin kendi kontrolleri altına geçtiğini açıkladı.

Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pencşir'deki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

"Düşmanın son yuvası Pencşir vilayeti de tamamen fethedilmiştir." ifadesini kullanan Mücahid, yayınladığı yazılı metinde Pencşir'in ele geçirilmesiyle ülke genelinde savaşın tamamen sona erdiğini kaydetti.

Eski Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini yaptığı Afganistan Halk Direniş Cephesi, Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği 15 Ağustos sonrasında ülkede yeni kurulacak sistem yönetimine dair Taliban'dan bazı taleplerde bulunmuştu. Yapılan görüşmelerde sonuç alınmamış ve Taliban silahlı güçlerini bu bölgeye intikal ettirmişti. Yaklaşık bir haftadır çıkan çatışmalarda her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği belirtiliyor.

Etiketler : Mücahid Pencşir TALİBAN Afganistan Halk Direniş Cephesi
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