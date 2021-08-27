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27 Ağustos 2021 Cuma 11:01:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 12:07:00

Taliban: Biz Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik

Kaynak: AA

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Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükselirken Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek 'Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik.' dedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi, en az 150 kişi yaralandı.

BBC'nin haberine göre, terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 90 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik." dedi.

Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi.

Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti.

Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır." ifadesini kullanmıştı.

Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, havalimanındaki terör saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.

Etiketler : Afganistan TALİBAN ABD ASKER Albay Bill Urban
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