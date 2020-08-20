Taliban Afganistan'ı kana buladı: 14 ölü
Kaynak: AA
Afganistan'ın Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesidneki karakola Taliban militanları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 13 korucu ve 1 asker yaşamını yitirdi.
Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahaddin ilçesinin Lala Guzer köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Saldırıda 13 korucu ile 1 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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