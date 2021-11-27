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27 Kasım 2021 Cumartesi 18:01:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 18:01:00

Taliban: Afganistan Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuyor

Kaynak: AA

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Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdul Kebir, Afganistan'ın özellikle Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdul Kebir, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ile görüştü.

Görüşmede Abdul Kebir, Türkiye'nin, Afganistan'da daha fazla yatırım yapmasını istediklerini belirtti.

"AFGANİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDAK DOSTLUK UZUN YILLARA DAYANIYOR"

Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerin uzun yıllara dayandığını ifade eden Abdul Kebir, TİKA'nın Afganistan'da yaptığı faaliyetlerinden memnun olduklarını söyledi.

Abdul Kebir, Afganistan'da halihazırda kadınların birçok alanda çalışmaya başladığını ve kızların eğitiminin de önümüzdeki yıl başlayacağını açıklamalarına ekledi.

"AFGANİSTAN'A YARDIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Büyükelçi Erginay da ülkedeki ihtiyaç sahibi aileler ve mültecilere yönelik Türk Kızılay ve STK'ler aracılığıyla yardım sağladıklarını ve bu çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

TİKA'nın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Erginay, Türkiye'nin Afganistan Tarım Bakanlığına geliştirilmiş tohumluk buğday desteğinde bulunduğunu açıkladı.

Erginay, ''Türk iş adamları Afganistan'a yatırım yapma konusunda istekli ve önümüzdeki haftalarda bazı iş adamları Afganistan'a seyahat edecek.'' diye konuştu.

Etiketler : taliban afganistan taliban geçici hükümet
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