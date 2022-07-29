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29 Temmuz 2022 Cuma 10:52:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 10:52:00

Tahran'ın çevre köylerindeki sel felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi

Kaynak: AA

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İran'da başkent Tahran'ın çevre köylerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Ulusal Kriz Merkezi Başkanı Hasan Nami, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Tahran eyaletinde yaşanan sel felaketi hakkında bilgi verdi.

Nami, Tahran'ın doğusundaki Veskare köyünde sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 aracın sular altında kaldığını belirtti.

Tahran'ın Merzdaran köyünde durumun daha ciddi olduğunu dile getiren Nami, evlerin sular altında kaldığını ve köyde heyelan meydana geldiğini kaydetti. Nami, Merzdaran'da şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.

İmamzade Davud köyünde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kızılay Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Murtaza Muradipur, Tahran'ın kuzeybatısındaki İmamzade Davud köyünde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Muradipur, böylece İmamzade Davud köyünde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, kayıp 19 kişinin bulunması için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğin söyledi.

İranlı yetkili, köydeki 700 kişinin tahliye edilerek daha güvenli yerlere nakledildiğini ve köyün çamurdan arındırılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

- 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, arama kurtarma ekiplerinin sabah saatlerinde Tahran'ın kuzeybatısındaki Ken Nehri'nde 3 kişinin cansız bedenine ulaştığını duyurdu. Bulunan cesetlerin İmamzade Davud köyündeki selde kaybolan kişilere ait olabileceği belirtildi.

Tahran'ın kuzeybatısındaki İmamzade Davud köyünde dün şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Meteoroloji, Tahran'da cumartesi ve pazar da yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak halkı dere ve nehir yataklarından uzak durmaya çağırdı.

Etiketler : Hasan Nami SEL Tahran
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