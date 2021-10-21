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21 Ekim 2021 Perşembe 11:19:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 11:19:00

Tahran'dan vatandaşlarına çağrı: Azerbaycan toprağı Karabağ'ı kullanmayın

Kaynak: AA

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İran vatandaşlarını güzergah olarak Azerbaycan toprağı Karabağ'ı kullanmamaya çağırdı.

İran, şoförler ve vatandaşlarına Azerbaycan yasaları ile toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri, Ermenistan'a geçerken Azerbaycan toprağı Karabağ'ı kullanmamaları çağrısında bulundu.

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Karayolları ve Ulaştırma Kurumunun, İranlı uluslararası nakliye şirketlerine gönderdiği mektupta şoförlerden, vatandaşlardan ve nakliye şirketlerinden Azerbaycan yasalarına saygı göstermeleri istendi.

Açıklamada, İran Dışişleri Bakanlığı ile yapılan koordinasyon neticesinde Azerbaycan yasalarına göre, yabancıların bu ülkeye resmi sınır kapıları dışında giriş yapmalarının Azerbaycan toprak bütünlüğünün ihlali olarak kabul edildiği ve bunun mesuliyetinin olduğu hatırlatıldı.

İranlı şoförlere ve vatandaşlara "mevcut hassasiyetler dikkate alınarak" ve bunun olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya kalmamak için Azerbaycan toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri ve Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın toprağı olan Laçın koridorundan Karabağ'a geçmemeleri, İranlı uluslararası nakliye şirketlerine de (Ermenilerin yaşadığı) Karabağ bölgesi ile ticari anlaşma yapmamaları ve taşımacılık faaliyeti yürütmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

- NE OLMUŞTU?

İranlı iki tır şoförü, Karabağ'ın Rus unsurların kontrolündeki bölgelerine Azerbaycan'ın izni olmaksızın taşımacılık yaptıkları için gözaltına alınmıştı.

İran plakalı araçların Karabağ'da Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurlarının kontrolünde olan bölgelere yasa dışı seyahat etmesi, Azerbaycan ile İran arasında gerginliğe neden olmuştu.

Azerbaycan, bu konudaki tepkisini 11 Ağustos'ta İran'a verdiği nota ile belirtmiş fakat buna rağmen İran tırlarının Karabağ'a geçişi sürmüştü.

Azerbaycan sınır muhafızları ve gümrükçüler, Ermenistan ile İran'ın bağlantısını sağlayan Gorus-Gafan yolunun Azerbaycan sınırlarından geçen kısımlarında kontrol noktaları kurarak, buradan geçiş yapan İran tırlarından gümrük vergisi talep etmişti.

Öte yandan Azerbaycan, İranlı iki tır şoförünü bugün serbest bırakmıştı.

Etiketler : şoförler ve vatandaşlar İRAN KARAAĞ AZERBACAN
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