Resmen gövde gösterisi yaptılar

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22 Ağustos 2021 Pazar 13:33:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 14:32:00

Tahminler doğru çıktı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın elinde!

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Milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatını ele geçirdiği tahmin edilen Taliban, son gelen görüntülerde ABD silahlarıyla gövde gösterisi yaptı.

Dünya, günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmeleri konuşuyor. Zira Taliban 10 gün içinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi ve ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü sağladı. Kabil'deki tahliye faaliyetleri sürerken, ABD'nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban'ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdiği tahmin ediliyordu.

TALİBAN, ELE GEÇİRDİĞİ ABD SİLAHLARIYLA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Günlerdir ABD medyasının gündeminde olan bu şüphe gerçek oldu. Afganistan'dan gelen son görüntülerde Taliban militanlarının ABD yapımı silahlar ile gövde gösterisi yaptığı görülüyor. Söz konusu videonun propaganda amacı ile Taliban tarafından çekilip yayınlandığı belirtiliyor.

TALİBAN'IN ELİNDE SAVAŞ UÇAĞI VE HELİKOPTER BULUNUYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde. Taliban'ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

TALİBAN, HAVA ARAÇLARINI EĞİTİM OLMADAN KULLANAMAZ

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban'ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor. Öte yandan Taliban'ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı. Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil'den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan'da olduğu bildirildi.

Etiketler : taliban afganistan abd abd silahları
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