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11 Ağustos 2022 Perşembe 11:39:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 11:39:00

Tahıl yüklü bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılamadı

Kaynak: AA

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Tahıl sevkiyatı için bugün Çornomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava şartları nedeniyle seyre başlayamadı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tahıl sevkiyatı için bugün Çornomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna'ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Çornomorsk Limanı Ukrayna
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