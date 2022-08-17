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17 Ağustos 2022 Çarşamba 08:55:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:19:00

Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı bilgi devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve mısır taşıyan 4 geminin daha Odessa ve Çornomorsk limanlarından bu sabah itibarıyla hareket ettiği kaydedildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı tahıl sevkiyatı ukrayna
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