Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı bilgi devam ettiği belirtildi.



Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor.



Bu sabah itibarıyla ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2022

Bu kapsamda ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve mısır taşıyan 4 geminin daha Odessa ve Çornomorsk limanlarından bu sabah itibarıyla hareket ettiği kaydedildi.