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12 Ağustos 2022 Cuma 10:07:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 10:07:00

Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Tekirdağ'a 3 bin 50 ton buğday taşıyan Belize bayraklı "Sarmovsky" isimli gemi Çernomorsk'tan, İran'a 60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bayraklı "Star Laura" isimli gemi de Yuzni'den bu sabah hareket etti.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Sarmovsky Çernomorsk
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