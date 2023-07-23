Tahıl Anlaşması için 7 şart! Rus tahılındaki ambargoyu kaldırın

Rusya, süresi 17 Temmuz'da dolan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden uzatmama kararı aldı. Kremlin yönetimi, attığı adıma gerekçe olarak kendi taleplerinin karşılanmamasını gösterdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, ülkesinin tahıl anlaşmasına dönmesi için gereken 7 şartı açıkladı. Polyanskiy, "Birincisi, Rus tahıl ve gübresinin dünya pazarlarına arzına yönelik yaptırımların sözde değil, gerçek anlamda kaldırılması. İkincisi, gıda ve gübre tedariki alanında hizmet veren Rus bankalarının önündeki tüm engellerin kaldırılması" dedi.

'YEDEK PARÇA SEVKİ BAŞLASIN'

Üçüncü şart olarak tarım makinelerinin ve gübre endüstrisiyle ilgili yedek parça ve bileşenlerin Rusya'ya sevkiyatına yeniden başlanmasını isteyen Polyanskiy, Rus gıda ihracatının sevkiyatı için tüm lojistiğin ve koşulların sağlanmasını dördüncü şart olarak sıraladı.

'AMONYAK BORU HATI AÇILSIN'

Beşinci şart olarak; Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının yeniden açılması olduğunu belirten Polyanskiy, tarım sektörüyle ilişkili dondurulmuş Rus varlıkları üzerindeki blokajın kaldırılmasını altıncı şart olarak saydı. Yedinci şartın, tahıl anlaşmasının beşeri niteliğe sahip olmasının sağlanması olduğunu anlatan Polyanskiy, anlaşmanın ihtiyaç sahibi ülkelerin çıkarlarına hizmet etmesini istediklerini söyledi.