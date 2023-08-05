Süveyş Kanalı'ndaki gemi kazasında bir römorkör battı
Kaynak: AA
Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir römorkörün, kanaldan geçen bir petrol tankeriyle çarpışarak battığı belirtildi.
Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Chınagas Legend" isimli Hong Kong bandıralı bir tankerin, El-Belah bölgesinin 51. kilometresinde kanal idaresine ait bir römorkörle çarpıştığını ifade etti.
Rabi, Singapur'dan gelip ABD'ye gitmekte olan tankerle çarpışan römorkörün battığını kaydetti.
Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı, römorkörün vinç yardımıyla yeniden su yüzeyine çıkarılması için çalışıldığını ve 7 kişilik mürettebatın kurtarılması için deniz kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.
Rabi ayrıca, 230 metre uzunluğunda 36 metre genişliğinde ve 52 bin ton taşıma kapasitesine sahip tankerin, kazayla ilgili işlemlerin yapılması için Port Said Limanı'nda bekletildiğini aktardı.
- Nijerya lideri Tinubu'nun "Nijer'e asker gönderme" talebi reddedildi
- ABD'de camiye saldırmıştı: 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı
- Tayvan'ı vuran Khanun Tayfunu nedeniyle çok sayıda heyelan meydana geldi
- Yemen'de bombalı saldırı: 2 asker öldü
- Süveyş Kanalı'ndaki gemi kazasında bir römorkör battı
- Karadeniz'de gerilim tırmanıyor: Rusya, Amerikan İHA'sı için savaş uçağı kaldırdı