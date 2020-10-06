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06 Ekim 2020 Salı 09:42:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 09:52:00

Suudi Prens Bender, Filistin yönetimini hedef aldı: Hep yanlış ata oynuyorlar

Kaynak: Aksam.com.tr

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Suudi Arabistan'ın eski istihbarat şefi ve eski ABD Büyükelçisi Prens Bender, Körfez ülkelerinin İsrail ile imzaladığı ihanet anlaşmasına tepki gösteren Filistin yönetimini hedef aldı. Filistinlilerin tepkisini “sınırı aşmak” olarak nitelendiren Prens Bender, 'Filistin yönetiminde kuşaktan kuşağa geçen ortak bir tarihi değer var. Her zaman kaybeden ata oynuyorlar, ki bunun da bir bedeli oluyor.' diye konuştu.

Suudi Prens Bender bin Sultan, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek adına “ihanet anlaşmasına” imza atan körfez ülkelerini eleştiren Filistin yönetimini yerden yere vurdu.

Filistin yönetiminin İsrail’le ilişkileri normalleştiren ülkelere yönelik eleştirilerini “sınırı aşmak” ve “ayıplanacak bir yol tutmak” olarak nitelendiren Prens Bender, şunları kaydetti:

“Filistin davası, haklı bir davadır; fakat onun savunucuları hep kaybetti. İsrail davası ise haksız bir davadır; fakat onun savunucuları ise hep kazandı.”

Aksam.com.tr’nin haberine göre, Ortaya koyduğu tezin son 70-75 yılda yaşananların kısa bir özeti olduğunun altını çizen Prens Bender bin Sultan, “Filistin yönetiminde kuşaktan kuşağa geçen ortak bir tarihi değer var. Her zaman kaybeden ata oynuyorlar, ki bunun da bir bedeli oluyor.” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek adına Ağustos 2020’de masaya oturmuştu. Beyaz Saray arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, ilişkilerini “normalleştirme” kararı almıştı.

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