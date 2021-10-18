Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına uyarı

Suudi Arabistan, yaşanan güvenlik sıkıntısından dolayı vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Dışileri Bakanlığı resmi twitter hesabından Lübnan'da yaşanan güvenlik olaylarına ilişkin uyarı başlığı altında bir duyuru yaptı.

Bakanlık uyarısında özellikle tanık olunan şartlar altında Lübnan'a gidilmemesinin gerekli olduğu vurgulandı.

Lübnan'da yaşayan Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenlik ve selameti için de tehlike ihtimalinden dolayı kalabalıkların olduğu yerlerden uzak durulması konusunda dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 31 KİŞİNİN YARALANDIĞI BİLDİRİLMİŞTİ

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim'de Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirilmişti.