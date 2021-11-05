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05 Kasım 2021 Cuma 18:17:00 - Güncelleme:05 Kasım 2021 Cuma 18:17:00

Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına çağrı: Etiyopya'yı terk edin

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan, Etiyopya'daki vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri ve yaşanan olaylar nedeniyle tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Addis Ababa Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından Etiyopya'ya ilişkin yazılı bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, "Etiyopya'daki Suudi Arabistan vatandaşlarını çok dikkatli olmaya ve Etiyopya Cumhuriyeti'ni mümkün olan en yakın fırsatta terk etmeye çağırıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Bu çağrının, Etiyopya'daki mevcut koşullar göz önünde bulundurularak yapıldığının altı çizildi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Kasım 2020'den bu yana Etiyopya ordusuyla savaşan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), son olarak Oromo Kurtuluş Ordusu'yla ittifaka gitmiş ve güneye, başkent Addis Ababa'ya ilerleyişini hızlandırmıştı.

Etiyopya hükümeti, TPLF'nin saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da olağanüstü hal ilan etti ve TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturdu.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ACİL YARDIMA MUHTAÇ

Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

Ülkenin kuzeyinde son 1 yıldır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişiyi de acil yardıma muhtaç hale getirdi.

Etiketler : suudi arabistan etiyuopya olağanüstü hal
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