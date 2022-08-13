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13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:25:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:25:00

Suudi Arabistan'dan umre kararı

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan tüm vize türlerine umre yapma izni verdiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, turizm ve ziyaret amaçlı gelenlerin ülkede kaldığı sürece umre yapabileceklerini duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kararın, "Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu hedeflerine uygun olarak, bu yılki umre sezonunun başlamasıyla birlikte umre ziyaretlerini gerçekleştirmek için gelenlerin işlemlerini kolaylaştırma çerçevesinde alındığı" belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, tüm hizmetlerin yüksek kalitede sunulması, umrecilerin kültürel ve dini deneyimini zenginleştirme çalışmalarının bir parçası olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan'daki herhangi bir havalimanından vize alabilen ülke vatandaşlarının yanı sıra ABD, İngiltere ve Schengen vizesi sahiplerinden pasaportunda ülkeye giriş damgası bulunanların, bir kereye mahsus olmak şartıyla kolaylıkla umre yapabilecekleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca, aile ziyareti vizesi ve kişisel ziyaret için vize alanların, Suudi Arabistan'daki akraba ve arkadaşlarını ziyaret ederken "Umre" uygulaması üzerinden randevu alıp, birleşik ulusal vize platformuna başvurarak, umre yapabilecekleri ifade edildi.

Etiketler : Suudi Arabistan Umre kararı Schengen vizesi
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