  • BIST
    1152.7
  • Dolar
    6,9415
  • Euro
    8,1646
  • Altın
    435,7140
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya devi yeniden alarma geçti! Korona kontrolden çıktı
Türkiye 'hazırız' deyip ABD'yi uyardı! Kritik F-35 açıklaması
"En büyük yardımı Türkiye yaptı"
Ürdün ile ilgili Azerbaycan'ı karıştıran iddia: Açıklama geldi
Türkiye'den yeni NAVTEX hamlesi!
Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı!
Yemen Cumhurbakanı Hadi Aden'e yeni vali ve emniyet müdürü atadı
Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi 'özerklik'ten vazgeçti
Suudi Arabistan'dan Riyad Anlaşması'nı hayata geçirecek yeni öneri
Trudeau'nun dış politikası desteklenmiyor!
İsrail rahat durmuyor! Lübnan'a ateş açtı
ABD'de Kovid-19 yardım parasıyla Lamborghini alan iş yeri sahibi tutuklandı
Trump yönetiminden Kodak'a ilaç etken maddeleri üretmesi için 765 milyon dolar kredi
Fed kredi programlarının süresini yıl sonuna kadar uzattı
TFF 1. Lig'e çıkan Tuzlaspor şampiyonluk kupasını aldı
Bakan Kasapoğlu TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Vakfının kararlarına destek
Soğuk Savaş sarmalına giren ABD-Çin ilişkileri uçurumun kenarında
Bulgaristan'daki halk gösterileri başarılı olursa bölgede yeni dengeler nasıl şekillenir?
Sosyal medya şirketlerinin 'tarafsızlığı'
Kanada'dan ülkedeki üniversitelerden kabul alan ABD'li öğrencilere sınır kolaylığı
Nahda Hareketi:BAE'nin milletvekillerine para dağıttığı
Ürdün İhvanı'ndan Kral Abdullah'a Öğretmenler Sendikası krizine müdahale çağrısı
Darp edilip, otomobilden atılan kadın yaralandı
29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:46:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:46:00

Suudi Arabistan'dan Riyad Anlaşması'nı hayata geçirecek yeni öneri

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan,Yemen hükümeti ile BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sundu.

Suudi Arabistan, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sundu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın ismini vermek istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan yönetimi, Riyad Anlaşması'nın hızlıca hayata geçirilmesini sağlayacak öneriyi Yemen hükümeti ile GGK'ye iletti.

Önerinin, "22 Haziran'da yürürlüğe giren ateşkesin devam etmesi, GGK'nin özerk yönetimden vazgeçmesi, Riyad Anlaşması'nın uygulanması, Aden'e vali ve emniyet müdürü tayin edilmesi, Yemen Başbakanı'nın 30 gün içinde teknokrat hükümet kurmakla görevlendirilmesi, Aden'deki askeri güçlerin kent dışına çekilmesi, tarafların Ebyen'deki güçlerinin eski yerlerine çekilmesi, GGK tarafından aday gösterilecek bakanlar da dahil olmak üzere kuzey ve güney arasında hükümetin ortak bir şekilde paylaşılması ve hükümet üyelerinin Aden'de derhal göreve başlamasını" içerdiği belirtildi.

Haberde, Riyad Anlaşması'nın taraflarının, söz konusu öneriye olumlu yanıt verdiği ve hükümetin görevini yerine getirmesini sağlayacak ortamın oluşturulması için bu öneriyi hayata geçirme konusunda anlaştığı bilgisine yer verildi.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile Yemen hükümeti ve GGK heyetlerinin bu öneriye olumlu yanıt vermesi takdir edildi.

Yemenli üst düzey bir yetkili dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, GGK ve ülkedeki ana siyasi partilerin de kabul edeceği şekilde hükümeti yeniden şekillendirmeyi planladığını ve yeni hükümette 24 bakanlık bulunacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER