Suudi Arabistan'da son 24 saatte koronadan 38 kişi öldü
Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da, alınan son bilgilere göre, yeni tip koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 artarak 3 bin 93'e yükseldiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte KOVID-19'dan 38 kişi daha hayatını kaybetti ve 1567 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 93'e, vaka sayısı da 285 bin 793'e çıktı.
Ülke genelinde 1859 hastanın daha taburcu edilmesiyle, iyileşen kişi sayısı 248 bin 948'e ulaştı.
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