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06 Ağustos 2023 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 07:45:00

Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantı başladı

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan'da, Rusya-Ukrayna krizini çözmenin yollarının görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

El-İhbariyye kanalında yer alan haberde, Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantının dün Cidde'de başladığı belirtildi.

Toplantıya bazı ülkelerin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleri ve toplantının kaç gün süreceğiyle ilgili detaya yer verilmedi.

Arap medyasında ise 40'a yakın ülkenin katıldığı iki gün süreceği ifade edilen toplantıya Ukrayna'dan bir heyetin katılmasına karşın Rusya'dan katılım gerçekleşmediği haberleri yer aldı.

Etiketler : suudi arabistan rusya ukrayna toplantı
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