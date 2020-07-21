  • BIST
    118042
  • Dolar
    6,8229
  • Euro
    7,8764
  • Altın
    404,1060
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu: 2035 Kalkınma Planında Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 9 milyonu geçti
Türkiye neden Libya'da? İletişim Başkanlığı video ile anlattı
YKS 2020 sonuçları açıklandı mı! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Kovid-19 tedbirleriyle mezun oldu
FETÖ'nün kapatılan Aksiyon dergisinin eski yöneticisinin oğlu ABD'de silah kaçakçılığından yargılanı ...
Beyaz Saray'dan 2021 Savunma Bütçesini 'veto' tehdidi
Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunan komutan Atina'ya döndü
Suudi Arabistan'da Osmanlı mimarisine sahip caminin yıktırıldığı iddiası
Fransa'da vaka sayısı 208 bin 912'ye yükseldi
HDP'li Mensur Işık'tan şiddet gören Ebru Işık için koruma kararı!
Binlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi
ABD'de korkutan araştırma: Vakalar 13 kat fazla olabilir
'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi
TOGG İngiliz basınında: Türkiye'nin çığır açan ilk yerli otomobili
Hamaney: İran'ın hiçbir zaman Irak'ın iç işlerine karışma gibi bir niyeti olmamıştır
Nepal'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Lavrov: İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması yönündeki girişimlere karşıyız
BM: Libya'da krizin taraflarına mesajımız net; askeri çözüme yer yok
Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz'dan Ayasofya'daki eserlere ilişkin açıklama
ABD'deki yasadışı göçmenler Kongredeki koltukların bölünmesinde hesaba katılmayacak
Bakan Koca 21 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
21 Temmuz 2020 Salı 22:59:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 22:59:00

Suudi Arabistan'da Osmanlı mimarisine sahip caminin yıktırıldığı iddiası

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan ve Osmanlı mimarisine sahip Bin Ladin Camii'nin yıktırıldığı öne sürüldü. 1988 yılında inşa edilen caminin neden yıktırıldığı bilinmiyor ancak bazı iddialara göre sebep, Osmanlı mimarisi olabilir.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Osmanlı mimarisine sahip Bin Ladin Camii'nin yıktırıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve söz konusu camiye ait olduğu öne sürülen fotoğraflarda, yapının kısmen yıkıldığı görülüyor.

Suudi Arabistan'dan konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Bin Ladin Camii, 1988 yılında Mısırlı mimar Abdülvahid el-Vekil tarafından Osmanlı mimarisine uygun inşa edildi.

Özgün Osmanlı mimarisi nedeniyle kentin ikonik yapılarından biri olarak değerlendirilen Bin Ladin Camii'nin durumuyla ilgili kesin bilgi yok. Ancak sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldı.

King's College Londra Üniversitesinden Yardımcı Doçent Andreas Krieg, Twitter hesabından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın camiyi, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin ile isim benzerliği nedeniyle yıktırmış olabileceğini öne sürdü. Akademisyenin bazı takipçileri ise ülkede bin Ladin adını taşıyan çok sayıda cami olduğu ve hiçbirinin şu ana kadar yıktırılmadığına dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının ortaya koyduğu bir diğer görüş de caminin Osmanlı mimarisi nedeniyle yıktırılmış olabileceği yönünde. Bu görüşü savunanlar, Türkiye'ye karşı hasmane bir tavır takındığı bilinen genç Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Osmanlı'nın izlerini silmek istediği için camiyi yıktırmış olabileceğini söylüyor.

Sosyal medya platformlarından Instagram'daki 'madeinjeddah.urbanphenomena' adında bir hesap ise ilgili makamlara caminin kültürel öneminin anlatılması sonucu yıktırma işleminin durdurulduğu ve bu nedenle caminin yarısının hasar almadığını öne sürdü.

Arap dünyasında Türk dizilerinin gösterime girdiği ilk mecralardan Suudi sermayeli MBC kanallarının birden bu dizileri tamamen gösterimden kaldırmasının arkasında da Prens'in talimatı olduğu iddia edilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER