Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bine dayandı
Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1227 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı da 298 bin 542'ye çıktı.
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 3 bin 408'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 39 kişi yaşamını yitirdi ve 1227 yeni vaka tespit edildi.
Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 408'e, vaka sayısı da 298 bin 542'ye çıktı.
Ülke genelinde 2 bin 466 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı da 266 bin 953'e ulaştı.
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