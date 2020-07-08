  • BIST
    118713
  • Dolar
    6,8631
  • Euro
    7,7803
  • Altın
    399,9710
İstanbul
20 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 42 kişi hayatını kaybetti
Abbas ile Putin görüştü
Almanya Başbakanı Merkel'den anlaşma çağrısı
Suriye muhalefetinden Rusya ve Çin'e tepki
Bakan Çavuşoğlu İngiltere'de
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 134 bini geçti
Bakan Albayrak: Bankalarımızın desteği büyümemize ivme katacak
Yunan basını: Erdoğan her şeyi yapacak!
Darbeci Akın Öztürk'ün emir astsubayı hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
Fenerbahçe'ye Kanadalı forvet!
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme!
Sivrice depreminden etkilenen Tunceli'de kesin hasar tespiti çalışmaları başladı
Arakan'da siviller "gelişigüzel" öldürüldü
Fernando Alonso Formula 1'e dönüyor
İsrail'in katliamları: 2 bin 158 Filistinli şehit oldu
Tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin'i savundu
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
Bülent Turan: "'Sorulmadı" ifadesi külliyen yalan
Van'da batan teknenin yeri tespit edildi
MSB'den net mesaj: PKK-YPG'ye izin verilmeyecek
Atık metallerden insan portresi
Avusturya'dan Kovid-19 nedeniyle bazı AB üyesi ülkelere seyahat uyarısı
Libya Ulusal Petrol Kurumu, şartları yerine getirilirse Sidra Limanı'nda üretimi başlatabilir
08 Temmuz 2020 Çarşamba 18:11:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 18:11:00

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 42 kişi hayatını kaybetti

ABONE OL

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 42 artarak 2059'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 36 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 2059'a, vaka sayısının da 220 bin 144'e çıktığı kaydedilen açıklamada, tedavisi tamamlanan 3 bin 211 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısının 158 bin 50'ye ulaştığı bilgisi verildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER