Suudi Arabistan'da KOVID-19 nedeniyle 37 kişi daha öldü
Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da koronavirüs (KOVID-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 37 artarak 2 bin 523'e ulaştı.
Suudi Arabistan'da koronavirüs (KOVID-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 37 artarak 2 bin 523'e ulaştı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği; 2 bin 429 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 523'e, vaka sayısının ise 253 bin 349'a çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 203 bin 259 olduğunu bildirdi.
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