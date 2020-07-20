Suudi Arabistan'da KOVID-19 nedeniyle 37 kişi daha öldü

Suudi Arabistan'da KOVID-19 nedeniyle 37 kişi daha öldü

Suudi Arabistan'da koronavirüs (KOVID-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 37 artarak 2 bin 523'e ulaştı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği; 2 bin 429 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 523'e, vaka sayısının ise 253 bin 349'a çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 203 bin 259 olduğunu bildirdi.