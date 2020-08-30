Suudi Arabistan'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor... Vaka sayısı 315 bine dayandı
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Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 30 kişi artarak 3 bin 870'e çıktı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve 910 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 870'e, vaka sayısının da 314 bin 821'e çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, ayrıca 1226 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısının 289 bin 667'ye ulaştığını açıkladı.