VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Libya Parlamentosu Fethi Başağa'yı yeni geçici başbakan olarak ilan etti
Bakanlıktan önemli açıklama! 4 havalimanında uzlaşma sağlandı
Suudi Arabistan'da havalimanına İHA'lı saldırı! Yaralılar var
Elektrik faturaları için kritik toplantı
NATO'dan Rusya'ya mektup!
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme!
SU-35'leri almaktan vazgeçmişlerdi!
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'nın adaylığı 2.kez söz konusu
Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
Bilim Kurulu Üyesi duyurdu! 'Omicron sonrası sırada o var!'
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına sert tepki!
Erken emeklilikte gün detayı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj
Sağlık Bakanı Koca'dan Bakan Kurum'a geçmiş olsun mesajı
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
Uydudan internet planına büyük darbe: Starlink, tehlikede!
Beşiktaş'ın filmi geliyor
Ailece kutladı
Yeni şarkıya vals performansı
Oscar'dan umutlu değil
Çocuk kısmet
‘Barbaroslar' büyük bir şans
Son aşamaya geldik!
Dünyaya açılıyor
10 Şubat 2022 Perşembe 15:05:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 15:37:00

Suudi Arabistan'da havalimanına İHA'lı saldırı! Yaralılar var

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Suudi Arabistan'ın Yemen sınırına yakın bir havaalanına İHA'lı saldırı gerçekleştirildi.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Uluslararası Abha Havalimanı'na bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arap Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Abha Havalimanı'na gönderilen İHA'nın Suudi Arabistan savunması tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın imhası sırasında çevreye yayılan şarapnel parçaları nedeniyle 4 kişinin yaralandığı ve havalimanında hasar oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, Husilerin, havalimanındaki sivilleri hedef almasının savaş suçu olduğu aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uluslararası Abha Havalimanı, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt ve Abha kentlerine eşit uzaklıkta (yaklaşık 20 kilometre) yer alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Etiketler : 0
Araları mı bozuk?

Araları mı bozuk?
Uluslararası 3 milyonluk anlaşma

Uluslararası 3 milyonluk anlaşma
Zayıfladık ama hipnozla değil

Zayıfladık ama hipnozla değil
Güzellik üzerimde baskı yapmıyor

Güzellik üzerimde baskı yapmıyor
Etiler'de arabesk gecesi

Etiler'de arabesk gecesi
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
Çocuklara Özel Müzayede

Çocuklara Özel Müzayede
Fotoğrafımı izinsiz kullandılar

Fotoğrafımı izinsiz kullandılar
Mutluluğa ‘Evet' dediler

Mutluluğa ‘Evet' dediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER