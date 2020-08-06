Suudi Arabistan'da 35 kişi KOVID-19 nedeniyle öldü
Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 3 bin 55'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KOVID-19'dan son 24 saatte 35 kişi daha yaşamını yitirdi, 1402 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 55'e, vaka sayısı da 284 bin 226'ya çıktı.
Ülkede KOVID-19 teşhisi konulan 1775 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı da 247 bin 89 oldu.
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