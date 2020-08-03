Suudi Arabistan'da 32 kişi daha koronavirüsten öldü
Suudi Arabistan'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 32, vaka sayısı bin 258 arttı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte KOVID-19 nedeniyle 32 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 2 bin 949'a yükseldiği belirtildi.
Ülkede toplam vaka sayısının bin 258 artarak 280 bin 93'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, virüsü yenenlerin sayısının da 242 bin 53'e ulaştığı ifade edildi.
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