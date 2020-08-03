Suudi Arabistan'da 32 kişi daha koronavirüsten öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte KOVID-19 nedeniyle 32 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 2 bin 949'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede toplam vaka sayısının bin 258 artarak 280 bin 93'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsü yenenlerin sayısının da 242 bin 53'e ulaştığı ifade edildi.