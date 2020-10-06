Suudi Arabistan'da 25 kişi daha koronavirüsten öldü
Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 artarak 4 bin 923'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde KOVID-19'dan 25 kişi yaşamını yitirdi ve 477 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 923'e, vaka sayısı da 337 bin 243'e çıktı.
Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 557 artarak 322 bin 612 oldu.
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