Suudi Arabistan'da 25 kişi daha koronavirüsten öldü

Suudi Arabistan'da 25 kişi daha koronavirüsten öldü

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde KOVID-19'dan 25 kişi yaşamını yitirdi ve 477 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 923'e, vaka sayısı da 337 bin 243'e çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 557 artarak 322 bin 612 oldu.